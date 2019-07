Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Zeit vom 18.07. bis 20.07.2019 versuchten bislang unbekannte Personen über die Rückseite eines Anwesens in der Fuchsbergstraße widerrechtlich in dieses einzudringen. Zwar gelang dieses Vorhaben nicht, jedoch wurde ein Rollladen beschädigt und eine Wandleuchte entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer: 06373/822-0 oder Email pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de und die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

