Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Einbrüche in Neu-Listernohl

Attendorn (ots)

Zu zwei Einbrüchen kam es am Wochenende in Neu-Listernohl.

In der Zeit von Freitag (20. März, 17.30 Uhr) bis Montagmorgen (23. März, 6.45 Uhr) drangen unbekannte Täter in ein Fortbildungshaus in der Ewiger Straße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand warfen sie mit einem unbekannten Gegenstand ein Fenster ein und gelangten so in die Räume.

Auch in eine Schule in der Straße "Am Fuchsring" brachen unbekannte Täter ein. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hebelten sie hier eine Bürotür auf und drangen so in das Gebäude ein.

In beiden Fällen konnte noch nicht ermittelt werden, ob etwas entwendet wurde, allerdings wurden zahlreiche Räume durchsucht. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, wird derzeit geprüft. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und übernahm die Ermittlungen. In beiden Fällen liegt der Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

