POL-MA: Heidelberg: Wohnungseinbruch in Wieblingen

Heidelberg (ots)

Am Montag brachen unbekannte Täter im Zeitraum von 12.40 Uhr bis 18:35 Uhr in ein Reihenendhaus Im Schollengewann in Wieblingen ein.

Die Einbrecher gelangten über einen Fußweg in den Garten des Hauses. Dort hebelten sie die Terrassentüre auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. In dieser durchsuchten sie alle Zimmer und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 06221 34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd oder unter 0621 1744444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

