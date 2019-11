Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall in der Mannheimer Landstraße fordert über 10.000 Euro Sachschaden und ein abschleppreifes Auto

Brühl (ots)

Ein abschleppreifes Fahrzeug und Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, gegen 18:15 Uhr, in der Mannheimer Landstraße ereignet hat. Ein 58-jähriger Ford-Fahrer bog vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters nach links in die Mannheimer Landstraße ab und nahm dabei einer 21-jährigen Ford-Mondeo-Fahrerin die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden, wobei der Ford des 58-Jährigen nach links abgewiesen wurde. Er stieß auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem BMW eines 66-Jährigen zusammen, wobei der Ford so sehr beschädigt wurde, dass er abgeschleppt werden musste. Auch an den anderen beiden PKW entstand Sachschaden. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell