POL-MA: Mannheim-Käfertal: BMW-Fahrer verliert auf Rewe-Parkplatz die Kontrolle, prallt gegen Schild und flüchtet - Polizei sucht weitere Zeugen!

Mannheim (ots)

Die Polizei sucht weitere Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag, kurz vor 23 Uhr, auf dem Rewe-Parkplatz im Dornheimer Ring ereignet hat. Laut Aussage mehrerer Passanten sei ein bislang unbekannter BMW-Fahrer von der Wormser Straße beschleunigt und mit aufheulendem Motor auf den Parkplatz gefahren und habe dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam ins Schleudern und prallte infolgedessen gegen ein Firmenschild, welches stark beschädigt wurde. Auch der BMW des Unbekannten wurde im Frontbereich massiv beschädigt. Der Fahrer des Wagens sowie sein Beifahrer stiegen dann aus dem PKW aus, sammelten das vordere Kennzeichen ein und schraubten auch das hintere Schild ab. Anschließend flüchteten sie mit dem BMW in Richtung Waldstraße. Die Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei, die sofort nach dem PKW fahndete. Die Fahndung blieb allerdings ergebnislos.

Der Fahrer des BMWs konnte wie folgt beschrieben:

ca. 25 Jahre alt, etwa 1,75-1,80 m groß, kräftige Statur, rundliches Gesicht, trug eine schwarze Jacke, hellere Jeans, weiße Sportschuhe und eine Mütze oder evtl. eine Basecap.

Der Beifahrer war ca. 1,85m groß, hatte blonde kurze Haare, eine sehr schlanke Statur, trug weder Bart noch Brille. Er war u.a. bekleidet mit einem dunklen Mantel.

Zu dem PKW ist lediglich bekannt, dass es sich vermutlich um einen BMW der 5er Baureihe in dunkler Farbe handelt. Dieser müsste an der vorderen Stoßstange massiv beschädigt sein. Der entstandene Sachschaden am Firmenschild kann derzeit nicht beziffert werden.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

