Polizei Münster

POL-MS: Einbruchsversuch in Kiosk - Täter gestellt

Münster (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ( 28.11.2019, um 01:55 Uhr) nahmen Polizisten einen 41-jährigen und einen 43-jährigen Münsteraner vorläufig fest. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Polizei angerufen, weil die beiden Männer sich verdächtig an einem Kiosk in der Hammer Straße aufhielten. Die Beamten stellten daraufhin Einbruchsspuren an der Eingangstür fest. Im Rahmen der Fahndung konnten die Männer gestellt werden. Am Tatort fanden die Beamten Einbruchswerkzeug. Die Ermittlungen dauern an.

