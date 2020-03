Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (19. März) gegen 14.40 Uhr auf der B 236 in Meggen ist ein 39-jähriger Motorradfahrer mit einem Lkw zusammengestoßen. Zunächst befuhr dieser die Straße in Richtung Maumke. Nach derzeitigem Kenntnisstand überholte er zwei Fahrzeuge und erkannte während des Überholvorgangs, dass ein Lkw aus der Straße "Zur Christinenhütte" nach links, in Richtung Altenhundem, abbog. Er bremste daraufhin so stark ab, dass er die Kontrolle über sein Krad verlor, auf die linke Seite stürzte und mit dem Krad in den Lkw rutschte. Vor Ort behandelten ein Rettungswagenteam sowie ein Notarzt den 39-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die B236 war für einen kurzen Zeitraum vollgesperrt.

