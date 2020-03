Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 32-Jährige verursacht Alleinunfall

Finnentrop (ots)

Am Donnerstag hat sich gegen 22 Uhr auf der Hülschotter Straße ein Alleinunfall ereignet, bei dem sich die Pkw-Fahrerin leicht verletzte. Die 32-Jährige befuhr mit ihrem Fahrzeug die Straße in Richtung Hülschotten. Ausgangs einer Linkskurve kam sie aus noch nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch sich der PKW überschlug. Ein Rettungswagen brachte sie zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

