Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Täter bei Einbruch gestellt

Attendorn (ots)

Ein 36-jähriger Mann wurde am Samstag gegen 14 Uhr dabei beobachtet, als er versuchte, in einen Baucontainer und einen Bagger im Bereich Am Wassertor einzubrechen. Die verständigten Polizeibeamten konnten ihn kurz darauf vor Ort stellen und der Wache zuführen. Der Täter wurde nach Feststellung seiner Personalien entlassen, eine von ihm mitgeführte, geringe Menge von Betäubungsmitteln wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell