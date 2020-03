Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-jähriger Kradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Olpe (ots)

Am Montag (23. März) hat sich gegen 15.10 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung "Düringer Straße/Am Bratzkopf" ereignet, bei dem ein 17-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Zunächst befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Pkw die untergeordnete "Düringer Straße". Er beabsichtigte, nach links auf die Straße "Am Bratzkopf" abzubiegen. Nach eigenen Angaben übersah er den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Kradfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 17-Jährige gab an, eigenständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Es entstand ein Sachschaden im hohen, vierstelligen Bereich.

