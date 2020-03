Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte Täter entwenden Wertgegenstände, Bargeld und Geldkarten

Lennestadt (ots)

Bereits am 28. Juli 2019 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 20.45 bis 21.15 Uhr diverse Gegenstände und Bargeld aus den Privaträumen eines Hotels in Störmecke. Dabei lenkte einer der Täter die Rezeptionistin ab, der andere betrat die Privaträume und erlangte so das Diebesgut im vierstelligen Wert. Eine Videokamera filmte einen der Täter. Dieser ist männlich, sprach hochdeutsch, ist zwischen 30 und 40 Jahren alt, trug ein blaues T-Shirt und hat ein markantes Tattoo am Oberarm. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen. Fotos des einen Täters und die Beschreibung sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link hochgeladen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/lennestadt-diebstahl

