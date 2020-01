Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Ergänzung zum Zeugenaufruf der Polizei Seesen vom 30.01.2020

Ergänzung zum Zeugenaufruf vom 30.01.2020 (Verkehrsunfallflucht an Fußgängerüberweg):

Die Ermittlungen bezüglich des flüchtigen Unfallverursachers laufen auf Hochtouren. Die Polizei sucht einen ca. 60 Jahre alten Mann, der mit einem weißen oder silberfarbenen Kleinwagen mit Goslarer Zulassung an dem Unfall beteiligt war. In dem Fahrzeug sollen auffällig viele gefüllte gelbe Säcke mitgeführt worden sein. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Seesen, Tel. (05381) 9440. Insbesondere wird die Zeugenaussage eines bislang unbekannten Fahrzeugführers benötigt, welcher am Fußgängerüberweg gewartet hatte und sich nach dem Unfall mit dem Fahrer des Unfallfahrzeugs unterhalten haben soll.

