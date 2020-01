Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf zur einer Gefährdung des Straßenverkehrs

Goslar (ots)

Am 30.01.2020, gegen 13:30 Uhr, kam es in Bad Harzburg zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein 26-jähriger Harzburger befuhr mit seinem schwarzen Mercedes-Benz E-Klasse die Harzburger Straße aus Oker kommend in Richtung Bad Harzburg. Hierbei fiel er durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit und waghalsige Überholmanöver auf, welche Zeugen der Polizei meldeten. Im Stadtgebiet Bad Harzburgs angekommen, überholte der Fahrer im Bereich der Heinrich-Jasper-Straße, obwohl ihm eine Polizeistreife entgegenkam. Ein Zusammenstoß konnte nur durch das starke Abbremsen des Funkstreifenwagens verhindert werden. Es gelang der Streife im Anschluss daran den Mercedesfahrer zu stoppen und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs einzuleiten. Die Polizei Bad Harzburg bittet um Zeugenhinweise bzgl. des beschriebenen Vorfalls.

