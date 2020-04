Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200422.5 Brunsbüttel: Portemonnaie-Diebstahl

Brunsbüttel (ots)

Am Montag hat ein Unbekannter einer Frau während des Einkaufs in einem Supermarkt in Brunsbüttel unbemerkt das Portemonnaie entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Vormittag war die Geschädigte zum Einkaufen unterwegs. Gegen 10.00 Uhr hielt sie sich im Aldi-Markt in der Max-Planck-Straße auf. Ihre Tasche samt Geldbörse trug sie teils am Körper, teils befand sich die Tasche im Einkaufswagen. An der Kasse bemerkte die 65-Jährige dann, dass ihr Portemonnaie verschwunden war. Es enthielt neben rund 40 Euro einige Karten, die später wieder aufgefunden wurden. Mit einer hatte ein Unbekannter vergeblich versucht, Bargeld vom Konto der Anzeigenden abzuheben.

Während des Einkaufs war der Dame keine verdächtige Person aufgefallen. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 zu melden.

Merle Neufeld

