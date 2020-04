Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200422.2 Glückstadt: Scheibe eingeschlagen

Glückstadt (ots)

Bereits in der ersten Aprilwoche hat ein Unbekannter die Heckscheibe eines in Glückstadt abgestellten Fahrzeugs eingeschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf denjenigen geben können.

Der Geschädigte stellte seinen Hyundai am 7. April 2020 um 08.30 Uhr in der Straße Am Güterbahnhof ab. Als er um 13.05 Uhr zu dem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die Heckscheibe zerstört war. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 800 Euro belaufen, Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 melden.

