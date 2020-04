Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200421.3 Meldorf: Hoffentlich war es kein Dieb

Meldorf (ots)

Während ein Kitesurfer am Sonntag auf der Nordsee bei Meldorf unterwegs gewesen ist, verschwand seine am Deich deponierte Tasche samt Equipment. Möglicherweise hat ein Finder sie für herrenlos gehalten - ihn sucht die Polizei nun.

In der Zeit von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr begab sich der Surfer auf das Wasser und legte während dieser Zeit seine Kite-Tasche in der Hafenstraße am Meldorfer Hafen in Höhe des Wohnmobilstellplatzes ab. Die Tasche von Fly-Surfer, Boost 9, enthielt Zubehör und war bei Rückkehr des Sportlers verschwunden.

Möglicherweise hat ein Spaziergänger sie als Fundsache betrachtet. Eine Nachfrage des Eigentümers bei dem zuständigen Fundbüro verlief allerdings negativ.

Hinweise auf den Verbleib der Tasche oder die Tasche selbst nimmt die Polizei in Meldorf, Telefonnummer 04832 / 20340 entgegen.

