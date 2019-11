Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Merzhausen: Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, den 20.11.2019, kam es in den frühen Abendstunden zu einem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort in der Hexentalstraße in Merzhausen.

Ein Fiat Punto war auf einem der Parkplätze vor der dortigen Apotheke geparkt. Während der Abwesenheit der Autofahrerin kam es augenscheinlich zu einem Streifvorgang durch ein anderes Fahrzeug, wodurch an dem geparkten Kleinwagen unter anderem der linke Außenspiegel abgerissen wurde.

Bei der Inaugenscheinnahme der Unfallörtlichkeit konnten neben Teilen des zerbrochenen Spiegels auch silberne Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche eventuell dem Verursacherfahrzeug zugeordnet weren können.

Die Verkehrspolizei in Freiburg fragt nun: Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Hinweise zum Verursacher geben?

Hinweise nimmt die Verkehrspolizei in Freiburg unter Telefon 0761 882-3100 rund um die Uhr entgegen.

VPD / ab

