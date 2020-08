Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brandstiftung vor Mehrfamilienhaus - Mülltonnen und Auto beschädigt

Herford (ots)

(jd) Die Polizei Herford ist in der Nacht zu Montag (10.8.) um 3.40 Uhr zu einem Brand an der Mindener Straße gerufen worden. Nachdem sie einen Knall gehört und daraufhin einen Brand entdeckt hatte, verständigte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort, um den Brand zu löschen. Mehrere Mülltonnen standen demnach in Flammen. Eine große Rollmülltonne, die sich auf dem Gehweg vor dem Haus befand, ist teils geschmolzen. Die Heckverkleidung eines daneben geparktes Auto ist ebenfalls geschmolzen. Auch die angrenzende Hecke des Grundstücks ist durch den Brand beschädigt worden. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt beläuft sich die Schadenshöhe auf knapp 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell