Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 28.05.2020

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen nach nicht natürlichem Tod einer 39-jährigen Frau

Villingen-Schwenningen (ots)

Nur noch den Tod einer 39 Jahre alten Frau vermochte am Vormittag des heutigen Donnerstags eine Notärztin im Rahmen eines Rettungseinsatzes in einer Wohnung in der Schramberger Straße im Stadtbezirk Schwenningen festzustellen. Die Notärztin stellte eine nicht natürliche Todesart fest und veranlasste über die Rettungsleitstelle die Verständigung der Polizei. Die Ermittlungen wurden durch das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen übernommen.

Die kriminaltechnische Aufnahme des Leichenfundortes sowie die aktuell andauernden Ermittlungen und Maßnahmen verfolgen das Ziel, die Umstände zu klären, unter denen die 39-Jährige zu Tode kam. Aktuell liegen keine konkreten Ermittlungs- und Untersuchungsergebnisse vor, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Erklärungen zu dem Todesfall abgegeben werden.

