Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mehrere Einbrüche in Fahrradkeller (04.05.-11.05.2020)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Samstag, 10 Uhr, bis zum heutigen Montag, 06.45 Uhr, gewaltsam Zutritt in drei Fahrradkeller in der Wollmatinger Straße und in der Gottfried-Keller-Straße. Vermutlich gelangte der Täter über die jeweiligen Tiefgaragen in die Wohnblocks, hebelte mit einem Werkzeug die Türen der Fahrradkeller auf und entwendete daraus verschiedene Gegenstände. Aus einem Fahrradkeller in der Wollmatinger Straße entwendete er ein Pedelec, Modell "ISY Drive S 8" in der Farbe Mokka im Wert von rund 3.000 Euro. Aus einem weiteren Fahrradkeller in der Gottlieb-Keller-Straße drei E-Bike-Akkus der Firma Bosch. Die Akkus haben einen Wert von rund 2.500 Euro. Aus einem weiteren Keller, in den vermutlich der gleiche Täter bereits im Zeitraum vom 4. bis 9. Mai in der Radolfzeller Straße eingebrochen war, entwendete dieser nichts, weil er dort vermutlich nichts Brauchbares gefunden hatte. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell