Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Fahrradfahrerin stürzt nach Fahrfehler alleinbeteiligt (10.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin hat sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr in der Berliner Straße ereignet. Eine 28-Jährige fuhr mit ihrem Mountainbike auf der Berliner Straße in Richtung Max-Planck-Straße. Beim Abbremsen verwechselte sie Hinterrad- und Vorderradbremse, wodurch sie zu Fall kam. Durch den Aufprall auf die Fahrbahn verletzte sich die Radfahrerin schwer und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An ihrem Mountainbike entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

