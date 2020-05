Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Zwei Autos streifen sich bei Verkehrsunfall (10.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 19 Uhr in der Villinger Straße. Ein 43-jähriger Audi A3-Fahrer fuhr von einer Bushaltebucht auf die Fahrbahn ein und übersah hierbei eine 35-Jährige, die in diesem Moment mit ihrem Fiat 500 an ihm vorbeifuhr. Obwohl die Frau noch versuchte auszuweichen, konnte sie den seitlichen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Bei der Kollision verletzte sie sich leicht. Sowohl am Audi als auch am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro.

