Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Bei Tempomessung viele auf der B27 zu schnell 10.5.20

Rottweil (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der B27 bei Rottweil-Neukirch waren am Sonntagnachmittag viele Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Auf der leicht abschüssigen Bundesstraße wurden zwischen 13 Uhr und 19 Uhr 1223 Fahrzeuge gemessen. 250 davon waren zu schnell unterwegs was über 20 Prozent entspricht. Diese Quote ist auffällig hoch für diese Strecke, die als Unfallschwerpunkt gilt und deswegen teilweise auf 80 km/h begrenzt ist. Besorgniserregend auch die Höhe der Überschreitungen. 46 Autofahrer waren so schnell, dass ein Fahrverbot verhängt werden muss. Der Spitzenreiter raste sogar mit 143 km/h im 80er-Bereich durch die Messanlage. Ihn erwarten neben einem hohen Bußgeld und Punkten in Flensburg auch zwei Monate Fahrverbot.

