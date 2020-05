Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Wiederholte Sachbeschädigung durch polizeibekannten Mann (10.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Erneut auf den Plan gerufen wurde die Polizei durch einen 37-Jährigen, der am Sonntagmittag gegen 11.30 Uhr eine Glasscheibe beim "LIDL" in der Schützenstraße beschädigte. Der polizeibekannte Mann warf bereits letzte Woche zweimal Glastüren beim "Le Prom" in der Schützenstraße ein und nahm sich dieses Mal die Eingangstüre eines Einkaufsmarktes vor. Auch diese warf er mit einem Stein ein und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Ein Arzt wies den offensichtlich psychisch kranken und verwahrlosten 37-Jährigen in eine Spezialklinik ein. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen wiederholter Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell