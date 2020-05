Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrradfahrer stürzt auf Ölspur (10.05.2020)

Furtwangen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer hat sich am Sonntag gegen 11 Uhr in der Allmendstraße ereignet. Ein 46-jähriger Busfahrer war auf der Straße in Richtung Alemannenstraße unterwegs. Da er den Tankdeckel seines Mercedes-Busses nicht richtig geschlossen hatte, verlor der Bus bei der Fahrt durch einen Kreisverkehr großflächig Dieselöl. Ein 49-jähriger E-Bike-Fahrer kam auf dieser Ölspur zu Fall und verletzte sich schwer. Der Radler musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Busfahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell