Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbrüche - Einbrecher scheitern an Sicherheitsglas

Bild-Infos

Download

Korschenbroich (ots)

Die Kriminalpolizei verzeichnete in Korschenbroich am Freitagabend (7.2.) zwei Tageswohnungseinbrüche, die aufgrund einer technischen Sicherung scheiterten.

In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:40 Uhr war ein Einfamilienhaus an der Bruchstraße das Ziel von Einbrechern. Keinen Erfolg hatten die Unbekannten beim Versuch, in das Haus einzudringen. Ihr Vorhaben scheiterte an einer gesicherten Terrassentür.

Ebenfalls unverrichteter Dinge mussten Einbrecher am gleichen Abend an der Danziger Straße von dannen ziehen. Auch hier verhinderte das Sicherheitsglas, dass die Täter in das Haus einsteigen konnten. Bewohner überraschten den vermeintlichen Einbrecher, gegen 19:20 Uhr, noch bei seinem Tun. Ihm gelang es daraufhin unerkannt zu entkommen. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Kostenlose Beratung, wie man mit technischen Sicherungen Einbrechern sprichwörtlich einen "Riegel vorschiebt" bieten die Experten der Polizei im Rhein-Kreis Neuss interessierten Wohnungsinhabern an. Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Polizei (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw).

Am Mittwoch, dem 12.02.2020 und am Mittwoch, dem 26.02.2020, jeweils um 18 Uhr, findet ein Vortrag in der Beratungsstelle an der Jülicher Landstraße 178, in Neuss, statt. Dieser dauert etwa 90 Minuten. Eine Anmeldung unter 02131 300-0 ist erforderlich.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell