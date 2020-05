Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrerin mit zu viel Promille unterwegs (09.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei kontrollierte am frühen Samstagabend gegen 19.30 Uhr in der Straße "Am Bickeberg" eine VW Golf-Fahrerin. Bei der Überprüfung nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch wahr und führten bei der 39-Jährigen einen Alkoholtest durch, der deutlich über ein Promille ergab. Die Polizei veranlasste daraufhin die ärztliche Entnahme einer Blutprobe, untersagte die Weiterfahrt und unterrichtete die Fahrerlaubnisbehörde.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell