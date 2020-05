Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Leichtes Verkehrsdelikt mit Folgen (27.05.2020)

Spaichingen (ots)

Der Verkehrsverstoß eines 25-jährigen Fahrradfahrers erweckte am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr in der Hauptstraße die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Spaichingen. Der 25-Jährige fuhr auf dem Gehweg. Er wartete eine Aufforderung der Polizei zum Anhalten erst gar nicht ab und flüchtete in die Schwampenstraße, wo er nach etwa 100 Metern gestellt wurde. Vorher konnten die Polizeibeamten beobachten, wie er sich eines Gegenstandes entledigte, den er in ein Gebüsch warf. Die Überprüfung führte zum Fund einer Konsumeinheit Marihuana. Diese wurde sichergestellt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

