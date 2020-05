Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Bagger unterschlagen und weiterverkauft (27.05.2020)

Donaueschingen (ots)

Vermutlich einer Betrügerin aufgesessen ist ein 38-Jähriger aus dem Kreis Rottweil. Der Mann inserierte im Internet für den Kauf eines speziellen Mini-Baggers. Eine aus dem Landkreis Freudenstadt stammende 55-Jährige Frau las das Inserat und gab sich dem 38-Jährigen gegenüber als Besitzerin eines solchen Baggers aus, den sie verkaufen wolle. Kurzerhand mietete sie bei einem Fahrzeugverleih eine entsprechende Baumaschine inklusive Transportfahrzeug und fuhr zum Interessenten. Nach Einigung über den Kaufpreis unterschrieb der Käufer einen "Kaufvertrag" und zahlte der Frau die vereinbarte Kaufsumme in Höhe von 5.000 Euro in bar aus. Der Mann erfuhr kurze Zeit später durch Zufall, dass der Bagger der Vermieterfirma gehört und er wohl einem Betrug aufgesessen ist. Die verständigte Polizei ermittelte schnell die polizeibekannte 55-Jährige. Die Beamten stellten noch fest, dass sie mit einer nicht zum Straßenverkehr zugelassenen Mercedes-E-Klasse bei der Vermieterfirma vorgefahren war. An diesem Auto hatte sie zudem noch falsche Kennzeichen angebracht, weshalb die Polizei wegen Verdacht des Betruges und Kennzeichenmissbrauchs ermittelt.

