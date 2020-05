Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kinder versuchen sich als Automatenaufbrecher (28.05.2020)

Hüfingen (ots)

Nicht geglückt ist der Aufbruch eines Souvenirautomaten in der Hauptstraße am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.30 Uhr. Eine Zeugin beobachtete zwei jüngere Männer, die sich am Automaten vor dem Rathaus zu schaffen machten und verständigte die Polizei. Als diese eintraf, rannten beide Personen weg. Die Beamten konnten jedoch einen Flüchtenden schnell einholen und den anderen kurz darauf ermitteln. Bei den Tätern handelte es sich um zwei 13-Jährige, die mit einem Multitool-Werkzeug erfolglos versucht hatten, das Schloss des Automaten zu knacken. Hierbei entstand kein Sachschaden. Die Polizei gab die Kinder in die Obhut ihrer Erzieher. Beide müssen sich nun wegen des versuchten Automatenaufbruchs verantworten.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell