Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer stürzt alleinbeteiligt (19.05.2020)

Furtwangen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall gerufen wurde die Polizei am gestrigen Dienstag gegen 17.30 Uhr. Ein 28-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf der Straße "Auf dem Brend" in Richtung Brend unterwegs. Auf Höhe des "Güntherfelsen" stürzte er nach einem Fahrfehler alleinbeteiligt und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell