Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kracht gegen Hauswand (19.05.2020)

St. Georgen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Nachmittag gegen 16 Uhr in der Bahnhofstraße ereignete. Eine 74-jährige hatte beim Abbiegen von der Gerwigstraße in die Bahnhofstraße die Kontrolle über ihren Fiat Panda verloren und war frontal auf eine Hauswand geprallt. Die Frau erlitt hierbei leichte Verletzungen. Am Gebäude entstand offensichtlich kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell