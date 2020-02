Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Schrottauto brennt

Am Sonntagabend brannte in Laupheim ein BMW.

Ulm (ots)

Kurz nach 20.30 Uhr meldete ein Zeuge der Leitstelle ein brennendes Auto in der Lange Straße. Dort stand neben einer Tennishalle ein BMW lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr kam und löschte den Brand. Offensichtlich handelte es sich um einen Schrott-Pkw der noch rund 100 Euro Wert hatte. Laut dem Zeugen seien fünf Jugendliche vom Brandort weggerannt. Auch habe er einen Opel Corsa wegfahren sehen. Die Polizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. An der Halle sei nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden entstanden.

++++0295241

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell