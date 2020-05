Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit Sachschaden (19.05.2020)

Donaueschingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am gestrigen Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der Dürrheimer Straße ereignete. Ein 63-jähriger Skoda-Fahrer fuhr von einem Grundstück auf die Dürrheimer Straße. Da ihm mehrere in der Straße geparkte Autos die Sicht erschwerten, erkannte er einen 51-Jährigen zu spät, der mit seinem Opel in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der Skoda stieß gegen die Beifahrerseite des Opels und verursachte dort einen Schaden von rund 4.000 Euro. Den Schaden am Skoda schätze die Polizei auf rund 1.000 Euro.

