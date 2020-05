Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Unbekannter verursacht Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien (16.05.2020 - 18.05.2020)

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter besprühten am vergangenen Wochenende eine Garagenwand in der Thomas-Sättele-Straße sowie die Wände einer Kellertreppe in der Litzelstetter Straße. Beide Farbschmierereien wurden mit rosaroter Farbe durchgeführt. Personen, die einen der Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen, Tel. 07531/942993, zu wenden.

