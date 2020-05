Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) 68-jähriger Radfahrer verletzt sich bei Sturz in der Gießstraße

Tuttlingen (ots)

Bei einem selbst verursachten Sturz hat sich ein 68-jähriger Radfahrer am Dienstagabend in der Gießstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der Radler wollte gegen 18 Uhr von der Fahrbahn der Gießstraße im spitzen Winkel auf den neben der Fahrbahn befindlichen Gehweg fahren. Hierbei verkantete das Vorderrad und der 68-Jährige stürzte auf den Gehweg sowie gegen eine angrenzende Hauswand. Eintreffende Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Behandlung einer zugezogenen Kopfplatzwunde und verschiedener Schürfwunden in die Tuttlinger Klinik.

