Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.03.2020 mit einem Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Stellvertretender Revierleiter im Ruhestand

Nach über 40 Jahren Polizeidienst wurde Erster Polizeihauptkommissar Friedhelm Schäfer in den Ruhestand verabschiedet. Der 60-Jährige war zuletzt der Leiter der Führungsgruppe des Eppinger Polizeireviers und damit der stellvertretende Revierleiter. Der Richener begann seine Karriere im Jahr 1978 mit einer Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Lahr. Nach seinem Studium wurde er bereits 1982 zum Polizeikommissar ernannt. Er sammelte Erfahrungen bei verschiedenen Polizeidienststellen, als Polizeiführer vom Dienst, als Leiter des Eppinger Bezirksdienstes und als Chef der Alarmhundertschaft, bevor er im Jahr 2000 in sein Amt als Leiter der Führungsgruppe eingeführt wurde. Der Vater von zwei Kindern wurde vom Heilbronner Polizeipräsidenten, Hans Becker, und dem Leiter der Schutzpolizeidirektion, Thomas Lüdecke, verabschiedet. Der Unterländer Polizeichef nannte Schäfer einen Polizisten, der seinen Beruf von der Pike auf gelernt habe und neuen Verwendungen gegenüber immer aufgeschlossen gewesen sei. Auch Lüdecke lobte den Praktiker, den insbesondere seine Zeit im Streifendienst des Polizeireviers Neckarsulm positiv geprägt habe. Schäfer habe als Chef der Alarmhunderschaft einen wichtigen Spezialbereich geleitet, der seine Tätigkeiten als Leiter der Führungsgruppe und stellvertretender Revierleiter in Eppingen spürbar bereicherte. Friedhelm Schäfer war in seiner Jugend ein begeisterter Fußballspieler und interessiert sich auch heute noch für Sport. In seinem Ruhestand hat er allerdings nicht den Sport auf seiner Agenda, sondern seine Frau, mit der er mehr Motorradausflüge machen möchte. Auf seine 41 Dienstjahre blickt er gerne zurück: "Ich wollte zur Polizei und bin zur Polizei. Ich bin immer gerne in den Dienst gegangen und habe meinen damaligen Entschluss nie bereut".

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1012

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell