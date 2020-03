POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.03.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Kind schwer verletzt

Mit schweren Verbrennungen musste am Sonntagmittag eine Elfjährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kochte das Mädchen in der Küche der elterlichen Wohnung in Heilbronn-Böckingen Nudeln ab und verbrühte sich dabei. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben.

Heilbronn: Knapp an der Katastrophe vorbei

Zu einer Katastrophe hätte das Fahrverhalten eines 91-Jährigen auf dem Areal einer Tankstelle in der Heilbronner Wilhelm-Leuschner-Straße ausarten können. Der Senior betankte seinen PKW, stieg anschließend ein und fuhr, ohne zu bezahlen, weg. Er wendete auf dem Tankstellengelände und rammte anschließend zwei Zapfsäulen. Eine beherzte Mitarbeiterin konnte die Fahrt stoppen indem sie ins Fahrzeug griff und den Zündschlüssel abzog. Als Ursache des Verhaltens vermutet die Polizei gesundheitliche Probleme. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Bad Rappenau: Hoher Sachschaden bei Unfall

Sachschaden in Höhe von fast 90.000 Euro war die Folge eines Unfalls am Freitagabend in Bad Rappenau. Ein 61-Jähriger fuhr mit seinem VW Polo in Höhe von Bad Rappenau in Richtung Bad Wimpfen. An der Einmündug der Südstraße wollte er nach links in diese einbiegen und übersah dabei offensichtlich den BMW eines entgegenkommenden 32-Jährigen. Es wurde niemand verletzt, obwohl an beiden PKW Totalschaden entstand.

Bad Rappenau: Unfallursache Alkohol?

Zweieinhalb Promille ergab ein Atemalkoholtest bei einem 53-Jährigen, der am Freitagabend in Bad Rappenau an einem Unfall beteiligt war. Der Mann war mit seinem Ford auf der Heinsheimer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als der Wagen über eine Verkehrsinsel fuhr, zwei Verkehrszeichen rammte und mit dem BMW eines entgegen kommenden 21-Jährigen zusammenstieß. Der Fordfahrer musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte bei ihm einen Wert von über 2,5 Promille, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Sein Führerschein wurde einbehalten. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Bad Rappenau im Einsatz, weil eine größere Menge Öl ausgeflossen war.

Heilbronn: Zeugen gesucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden am Samstag an einem Moped, das von einem Unbekannten in Heilbronn umgeworfen wurde. Ein 17-Jähriger parkte die Yamaha SR 125 um 19.30 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Kolbenschmidtarena. Als er kurz nach 22 Uhr zurück kam, lag das Zweirad beschädigt auf der Seite. Die Beschädigungen waren so heftig, dass es nicht mehr fahrtauglich war und abgeschleppt werden musste. Hinweise auf den oder die Täter werden erbeten an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500.

Lauffen: Unfallflucht fast gelungen

Nur beinahe gelang einem jungen Mann am Sonntagabend am Ortseingang von Lauffen eine Unfallflucht. Der 18-Jährige befuhr mit seinem BMW die B 27 und bog mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Stuttgarter Straße ein. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen, der nach links von der Straße abkam, einen Grünstreifen überfuhr und gegen zwei Bäume prallte. Danach stieg der junge Mann aus und sammelte Trümmerteile seines PKW ein. Flüchten konnte er dann aber nicht, denn sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Auffällig wurde auch der Beifahrer des BMW-Lenkers, denn dieser ging aggressiv gegen Zeugen vor und beleidigte die alarmierten Polizeibeamten. Er ging so weit, dass ihm die Polizisten Handschließen anlegen mussten.

Gundelsheim: Hoher Sachschaden - Verursacher weg

Über 4.000 Euro Sachschaden ließ der Verursacher eines Unfalls in Gundelsheim am Samstag zurück. Der Unbekannte blieb, vermutlich beim Rangieren, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr an einem in der Gottlieb-Daimler-Straße, vor dem Gebäude Nummer 25, geparkten Audi A4 hängen und flüchtete anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Da in der Nähe eine türkische Hochzeit stattfand, besteht die Möglichkeit, dass Gäste den Vorfall beobachtet haben. Hinweise gehen an das Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710.

Jagsthausen: Einbruch misslungen

Ohne Beute mussten sich Einbrecher am Samstag in Jagsthausen trollen. Die Unbekannten brachen in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Im Mirabellengarten auf und gelangten durch diese ins Gebäudeinnere. Dort durchstöberten sie alles, fanden allerdings nichts, was für sie stehlenswert wäre. Die Polizei hofft auf Zeugen, die in der tatrelevanten Zeit im Bereich des Mirabellengartens, der Sennenfelderstraße und der Leuterstalerstraße verdächtige P ersonen oder ein Fahrzeug beobachteten. Hinweise gehen an den Polizeiposten Möckmühl, Telefon 06298 92000.

Neckarsulm: Stützrad verloren

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer nichtalltäglichen Unfallflucht in Neckarsulm. Ein Unbekannter befuhr am Freitag, gegen 17 Uhr, mit seinem PKW die Gymnasiumstraße, als an seinem Anhänger plötzlich das Stützrad abfiel. Ein dahinter befindlicher PKW fuhr über das Stützrad und wurde dabei am Unterboden erheblich beschädigt. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Fahrer des Zugwagens den Verlust erst zuhause bemerkte. Dieser und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

