Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 84-Jähriger fällt nicht auf falschen Microsoft Mitarbeiter herein

Ludwigshafen (ots)

Am 17.02.2020 rief ein unbekannter Mann bei einem 84-Jährigen Ludwigshafener an und erklärte, er sei ein Mitarbeiter von Microsoft. Er forderte den Senior auf, seinen Desktop für ihn freizuschalten. Als dieser der Aufforderung nachgekommen war und der falsche Microsoft Mitarbeiter Zugriff auf den Computer erlangt hatte, erklärte er dem 84-Jährigen, dass es in dem Computer zu verschiedenen Störungen kommen würde und er die Störungen beheben könne, wenn der 84-Jährige mehrere hundert Euro zahlen würde. Daraufhin wurde der 84-Jährige misstrauisch und beendete vorbildlich das Telefonat.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell