Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Leininger Straße

Ludwigshafen (ots)

Am 17.02.2020, gegen 16:00 Uhr, fuhren zwei 25-Jährige Frauen hintereinander auf der Leininger Straße in Richtung Maudacher Straße. An der Kreuzung Leininger Straße / Maudacher Straße wollten beide nach rechts in die Maudacher Straße abbiegen. Als die vorausfahrende 25-Jährige abbremste, um die bevorrechtigten Autofahrer vorbei fahren zu lassen, fuhr die hinter ihr fahrende 25-Jährige auf ihr Auto auf. Beide Autofahrerinnen wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Fahrstreifen für Rechtsabbieger gesperrt, so dass es zu einem erheblichen Rückstau in der Leininger Straße kam.

