Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 01.03.2020, Stand 11.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- u. Landkreis Heilbronn

B39 Gemarkung Heilbronn-Kirchhausen: Zweiradfahrer bei Unfall verletzt

Nicht rechtzeitig anhalten konnte ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer am Samstag um 17.50 Uhr hinter einem auf der B39 wartenden PKW BMW-Fahrer. Der 24-jährige Fahrer des BMW wiederum hielt wegen eines an der Einmündung der K 9565 nach links in Richtung Bonfeld wartenden PKW Ford. Der 17-Jährige bremste und stürzte mit dem Leichtkraftrad auf die Fahrbahn, wobei das Zweirad gegen den PKW BMW prallte. Der 17-Jährige wurde nach seiner Erstversorgung zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Leichtkraftrad ent-stand ein Schaden von ca. 2 000 Euro, am PKW BMW ca. 6 000 Euro.

Jagsthausen: Wohnhauseinbruch

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am Samstag in der Zeit zwischen 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Mirabellengarten. Der Einbrecher hebelte die Terrassentür des Wohnhauses auf und gelangte so ins Gebäudeinnere. Nahezu sämtliche Räume wurden durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Personen, die diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm unter Telefon 07132 93710 in Verbindung zu setzen.

Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: Fußgänger als Zeuge gesucht

Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit verfolgte eine Streifenwagenbesatzung am Sonntag um 0.54 Uhr in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße einen PKW VW Golf. Der PKW war den Beam-ten bereits in der Keimstraße aufgefallen, konnte jedoch aufgrund seiner Geschwindigkeit nicht eingeholt werden. Im Zuge der Fahndung nach dem Fahrzeug konnte auf Höhe der St. Marien-Kirche ein Fußgänger angetroffen werden. Gegenüber den Beamten gab der Mann an, dass der besagte schwarze VW Golf mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Panzerstraße gefahren sei. Für die Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens wird dieser Zeuge gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281 9040 zu melden.

Seckach: Apothekeneinbruch

Mehrere bislang Unbekannte drangen am Samstag um 04.20 Uhr gewaltsam in die Apotheke in der Bahnhofstraße ein. Mindestens drei dunkel gekleidete Personen wurden dabei beobachtet, wie sie durch die Eingangstüre ins Gebäudeinnere gelangten. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich durchsucht. Die Unbekannten entwendeten Bargeld und verließen das Gebäude erneut durch die Eingangstüre. Ein Radfahrer mit Warnweste fuhr zur Tatzeit am in unmittelbarer Nähe befindlichen Supermarkt vorbei. Dieser Radfahrer sowie andere Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

