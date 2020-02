Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn, Stand 08.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn Heilbronn: Zu viel Gas - Auto Schrott Am frühen Samstagmorgen, gegen 0.15 Uhr, stand ein 45-jähriger mit seinem Mercedes AMG auf der linken Geradeausspur aus dem Kreisverkehr Europaplatz in Fahrtrichtung Weipert-straße. Rechts neben ihm, auf der mittleren Fahrspur in die Weipertstraße, stand ein weiterer Mercedes AMG, gelenkt von einem 30-jährigen. Als die Ampel auf Grün umgeschaltete, fuhren beide Fahrzeuge los in Richtung Weipertstraße. Dabei muss der 45-jährige so stark beschleu-nigt haben, dass sein Pkw im Ausgang des Kreisverkehrs auf der Weipertstraße zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und dort gegen einen Baum prallte. Im Anschluss daran schleuderte der Pkw auf der Weipertstraße entlang, prallte frontal gegen einen zweiten Baum und danach gegen die Fahrerseite des zwischenzeitlich neben ihm fahrenden Mercedes. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde der Pkw Opel einer 45-jährigen, welche die Ge-genfahrbahn befuhr, beschädigt. Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Da der Verdacht einer grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise nicht ausgeschlossen werden kann, wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachten angeordnet, welches Rückschlüsse auf die gefahrenen Geschwindigkeiten der beiden Pkw erbringen soll. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von ca. 137.000 Euro.

Hohenlohekreis Neuenstein, Grünbühl: Abgedrängt, Zeugen gesucht Am Donnerstag, 27.02.2020, gegen 17.45 Uhr, befuhr eine 30-jährige mit ihrem Pkw VW die L1036 zwischen Grünbühl und Hohebuch. Zu dieser Zeit herrschte Schneeglätte. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam ihr ein bislang unbekannter PKW auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Frontalunfall zu vermeiden wich sie nach rechts aus und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8300EUR. Der Unfallverursachende PKW, bei dem es sich um einen dunklen VW handeln könnte, ent-fernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Polizeirevier Öhringen, Tel.: 07941/9300, sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Ver-kehrsunfall oder dem Verursacher machen können.

