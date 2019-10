Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mutterstadt - Reumütiger Dieb bringt Beute zurück

Bereits am Dienstag, 15.10.2019 erstattete eine 86-jährige Schifferstadterin Anzeige wegen Diebstahls ihres Geldbeutels. Die Geschädigte brachte gegen 16:50 Uhr Grünschnitt mit ihrem Auto auf den Wertstoffhof in Mutterstadt. Während sie das Schnittgut ablud, entwendete ein unbekannter Täter aus dem unverschlossenen Fahrzeug die Tasche der 86-jährigen. In der Tasche befand sich der Geldbeutel mit sämtlichen Ausweisdokumenten und 150,- EUR Bargeld. Nun teilte die Geschädigte mit, dass der Täter seine Beute zurück brachte. Die überglückliche Schifferstadterin fand die Tasche vor ihrer Haustür liegend auf. Es fehlte nichts.

