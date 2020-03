Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.03.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

B19/ Igersheim: Vesper führt zu Unfall

Ein Vollkornbrot war vermutlich ursächlich für einen Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der B19 bei Igersheim. Der Fahrer eines LKWs biss um kurz nach 14 Uhr von seinem Vesper ab und verschluckte sich daran so heftig, dass ihm kurzzeitig schwarz vor Augen wurde. Der 61-Jährige kam mit seinem Laster daraufhin nach rechts von der Straße ab und beschädigte eine Wegweisertafel und einen Leitpfosten. Am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 7.000 Euro.

Bad Mergentheim: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

In Bad Mergentheim wurden am Freitag zwei Fahrzeuge einer Familie von Unbekannten zerkratzt. Gegen 13 Uhr standen beide PKWs noch unbeschädigt in Parkbuchten in der Milchlingstraße, auf Höhe der Einfahrt zur Von-Salza-Straße. Gegen 18.30 Uhr entdeckte ein 69-Jähriger dann Kratzer an der Beifahrertüre seines Fords. Am Samstagvormittag stellte auch der Schwiegersohn fest, dass sein Wagen, der hinter dem Ford abgestellt war, ebenfalls der Zerstörungswut der Unbekannten zum Opfer fiel und Kratzer davontrug. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Milchlingstraße beobachten konnten, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Tauberbischofsheim: Auf frischer Tat ertappt

Ein aufmerksamer Zeuge konnten am Samstagnachmittag in Bad Mergentheim zwei Sprayer beobachten und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die beiden 13-Jährigen hatten sich an einem Brückenpfeiler einer Tauberbrücke mit Spraydosen zu schaffen gemacht. Ein 63-Jähriger ertappte die Jungen auf frischer Tat und rief die Polizei. Die erhob die Personalien der Kinder und übergab sie dann an ihre Eltern. Die Sprühdosen wurden sichergestellt.

Tauberbischofsheim: Auto überschlagen

Mit dem Rettungswagen ging es am Samstagnachmittag für einen 25-Jährigen in ein Krankenhaus. Der junge Mann war gegen 16.30 Uhr in seinem Nissan auf der Strecke zwischen Külsheim und Tauberbischofsheim unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen geriet ins Schleudern und überschlug sich. Dabei wurde der Fahrer verletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Tauberbischofsheim: Unfallverursacherin gesucht

Die Polizei sucht nach der Fahrerin eines weißen Kleinwagens, die mit ihrem Gefährt am Freitagnachmittag in Tauberbischofsheim ein Auto beschädigte. Eine 32-Jährige hatte ihren Skoda auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pestalozziallee abgestellt. Gegen 17 Uhr beobachtete ein Zeuge wie eine, als "älter" beschriebene Frau in den Kleinwagen stieg, der neben dem Skoda parkte. Beim Ausfahren aus der Parklücke touchierte das Kleinfahrzeug das Heck und hinterließ einen Schaden von mehreren hundert Euro. Ohne anzuhalten fuhr die Frau davon. Es ist lediglich bekannt, dass es sich bei ihrem Fahrzeug um einen weißen Kleinwagen mit dem Teilkennzeichen TBB-B handelt. Weitere Zeugen, die einen Hinweis auf das Auto oder dessen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim: Drei Verletzte bei Schlägerei

Die Polizei in Wertheim versucht aktuell herauszufinden, warum zwei Gruppen junger Leute am frühen Sonntagmorgen aufeinander losgingen. Auf dem Gelände eines Jugendtreffs in der Willy-Brandt-Straße waren gegen 3.30 Uhr Gäste einer privaten Feier mit Besuchern der Jugendeinrichtung aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten. Die Situation eskalierte und Beteiligte beider Parteien prügelten aufeinander ein. Drei junge Männer wurden dabei leicht verletzt.

