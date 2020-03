Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.03.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gundelsheim: Dunkler Kombi gesucht

Nach einem Beinahe-Unfall zwischen Gundelsheim und Offenau am Morgen des Dienstags, 25. Februar, sucht die Polizei einen dunklen PKW Kombi und dessen Fahrer. Ein 33-Jähriger befuhr kurz vor 7 Uhr mit seinem VW Polo die B 27 in Richtung Gundelsheim. Auf einem sehr langen, geraden Teilstück kam ihm ein Sattelzug entgegen, der von einem PKW überholt wurde. Der 33-Jährige konnte einen Frontalzusammenstoß nur verhindern indem er seinen Wagen von der Straße lenkte. Er fuhr fast 100 Meter durch eine Wiese und konnte dann wieder auf die B 27 zurücklenken. Zum Glück stand auf der Strecke kein Baum oder ein sonstiges Hindernis. Das Ausweichmanöver und eine Vollbremsung des Sattelzugfahrers waren nötig, um einen schweren Unfall zu verhindern. Zeugen, die Hinweise auf diesen älteren, dunklen PKW-Kombi geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, in Verbindung zu setzen.

