Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Transporter fährt in Heck von Sattelschlepper

Bild-Infos

Download

Achim / A1 (ots)

Ein Unfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Münster kurz hinter dem Bremer Kreuz war am Mittwochvormittag ab circa 11 Uhr der Grund für eine Teilsperrung. Der 53-jährige Fahrer eines Sattelzuges und der 43 Jahre alte Fahrer eines Transportes fuhren hintereinander auf dem rechten Fahrstreifen, als der jüngere Mann das Abbremsen des vorausfahrenden Sattelzuges zu spät bemerkte. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Allerdings entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro am Transporter. Dieser wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Autobahn 1 in diesem Bereich bis auf den linken Fahrstreifen bis circa 12:30 Uhr gesperrt. (Ein Foto befindet sich in der digitalen Lichtbildmappe der PI Verden/Osterholz.)

