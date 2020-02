Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt + Fenster aufgehebelt + Diebstahl eines Bootsmotors + Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs + Transporter um 74% überladen

Landkreis Verden (ots)

Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Dörverden. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer 49-jährigen Autofahrerin kam es am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 215. Der 47-jährige Radfahrer war auf dem Radweg in der Großen Straße unterwegs, als die Autofahrerin beim Einbiegen in die Bundesstraße den Radfahrer übersah und einen Zusammenstoß verursachte. Der 47-Jährige verletzte sich hierdurch leicht. Außerdem entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Fenster aufgehebelt

Thedinghausen. Zutritt zu einem Wohnhaus im Bereich Wulmstorfer Straße / Kurze Minte verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, betraten durch dieses die Wohnräume und durchsuchten diese. Anschließend ergriffen sie unerkannt die Flucht. Ob bei der Tat Diebesgut erlangt werden konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Diebstahl eines Bootsmotors

Achim. Nach dem Diebstahl eines Außenbordmotos sucht die Polizei in Achim Zeugen. Bislang unbekannte Diebe betraten zunächst ein Grundstück in der Steuben-Allee und montierten dort den Außenbordmotor eines abgestellten Bootes ab. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Es entstand ein Schaden von rund 1400 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04202-9960 an die Polizei in Achim zu wenden.

Ohne Führerschein und Versicherung mit E-Bike unterwegs

Achim-Uesen. Einen 29-Jähringen kontrollierten Polizeibeamte am Dienstag gegen 14:15 Uhr in der Uesener Feldstraße. Dieser war mit einem nicht versicherten E-Bike unterwegs. Außerdem war er nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins der Klasse AM für dieses Kleinkraftrad. Gegen den Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und das Kleinkraftrad sichergestellt.

Transporter um 74% überladen

Oyten. Einen um rund 74 % überladenen Kleintransporter stellten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fest. Der 58 Jahre alte Fahrer des Transporters war auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Die Weiterfahrt wurde dem Mann bis zum ausreichenden Abladen untersagt. Außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet.

