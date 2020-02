Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fußgängerin nach Unfall leicht verletzt + Zwei Verletzte nach Unfall + Auto nach Unfall abgeschleppt

Landkreis Osterholz (ots)

Fußgängerin nach Unfall leicht verletzt

Ritterhude. Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einer Autofahrerin kam es Dienstagmittag in der Zufahrt zu einem Supermarktparkplatz im Bereich der Anschlussstelle Ihlpohl. Während die 41-Jährige auf den Parkplatz fahren wollte, betrat die 64-jährige Fußgängerin vom Parkplatz kommend die Zufahrt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 64-Jährige leicht verletzte.

Zwei Verletzte nach Unfall

Lilienthal. Einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug verursachte ein 75-Jähriger am Dienstagmittag auf der Kreisstraße 8. Der Mann wollte von der Moorhauser Landstraße in die Straße "Heidloge" abbiegen, als es zu dem Unfall mit der entgegenkommenden 40-jährigen Autofahrerin kam. Diese und ihre ebenfalls 40 Jahre alte Mitfahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro.

Auto nach Unfall abgeschleppt

Schwanewede. Dienstagnachmittag kam es auf der Landesstraße 149 zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Ein 51-Jähriger fuhr von der Vorbrucher Straße in Richtung der Landesstraße. In Höhe der Einmündung übersah er den Wagen eines 24-Jährigen und verursachte einen Zusammenstoß. Aufgrund der starken Beschädigungen musste das Auto des älteren Mannes abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell