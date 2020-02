Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl von Werkzeug + Abfall am Ufer abgelegt + Beschädigung eines Wartehauses + Auto nach Unfall abgeschleppt + Zwei Personen nach Unfall verletzt + Zwei Autos kollidieren mit Leitplanke

Landkreis Verden (ots)

Diebstahl von Werkzeug

Achim-Bierden. Zu einem Diebstahl von Arbeitsgeräten kam es im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen in der Bremer Straße. Bislang unbekannte Täter öffneten zunächst gewaltsam das Vorhängeschloss eines Baustellencontainers und entwendeten im Anschluss unter anderem Werkzeug. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Abfall am Ufer abgelegt

Ottersberg. Müll entsorgte eine bislang unbekannte Person zwischen Sonntagmittag und Montagvormittag in der Straße "Fährwisch". Hierbei handelte es sich unter anderem um gefüllte Ölkanister, die im Bereich des Ufers des Fährwischgrabens abgelegt wurden. Die richtige Entsorgung des Abfalls wurde bereits veranlasst.

Die Polizei sucht nun jedoch Zeugen, die Hinweise zur verursachenden Person geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Meldungen nimmt die Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960 entgegen.

Beschädigung eines Wartehauses

Achim-Baden. Großflächig beschädigt wurde die Scheibe eines Wartehauses am Badener Bahnhof am Montagabend gegen 21:05 Uhr. Eine bisher unbekannte Person zerstörte die Scheibe und verursachte einen Schaden von rund 500 Euro. Die Beschädigung wurde der Polizei durch einen Zeugen mitgeteilt. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich mehrere Jugendliche am Bahnhof. Ob diese in Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04202-9960 an die Polizei in Achim zu wenden.

Auto nach Unfall abgeschleppt

Achim / A27. Zu einem Unfall auf der Autobahn 27 kam es am Montagnachmittag. Eine 62 Jahre alte Autofahrerin übersah beim Wechsel vom rechten Fahrstreifen auf den Verzögerungsstreifen des Bremer Kreuzes einen 31-jährigen Autofahrer und verursachte einen Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Aufgrund der Beschädigungen wurde eins der Fahrzeuge jedoch abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro.

Zwei Personen nach Unfall verletzt

Oyten. Zu einem Zusammenstoß mit zwei Verletzten kam es am Montagnachmittag gegen 17:55 Uhr in der Hauptstraße. Ein 57 Jahre alter Autofahrer verursachte beim Abbiegen einen frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 38-Jährigen. Die beiden Männer wurden leicht verletzt und der jüngere Mann von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 32.000 Euro. Aufgrund der starken Beschädigungen wurden zudem beide Fahrzeuge abgeschleppt.

Zwei Autos kollidieren mit Leitplanke

Emtinghausen. Gleich zwei Autos kollidierten am Montagabend auf der Landesstraße 331 mit der Leitplanke. Ein 55-jähriger Autofahrer befuhr die Bremer Straße in Richtung Schwarme, als er in einer Kurve auf die Gegenspur geriet. Ein entgegenkommender 48 Jahre alter Autofahrer wich nach rechts aus und kollidierte seitlich mit der Leitplanke. Ein Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 55-Jährigen konnte er dadurch jedoch nicht verhindern. Die beiden Autos stießen leicht zusammen, der ältere Mann fuhr auf seine Straßenseite zurück und kollidierte dort ebenfalls mit der Leitplanke. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Das Fahrzeug des 55-Jährigen musste aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 8500 Euro.

