POL-VER: Fahrt unter Alkoholeinfluss endet mit schweren Verletzungen + Einbruch in Einfamilienhaus + Von der Straße abgekommen

Fahrt unter Alkoholeinfluss endet mit schweren Verletzungen

Achim. Schwer verletzt wurde ein 51 Jahre alter Autofahrer am Sonntag gegen 17:35 Uhr. Der 51-Jährige befuhr die Friedrichstraße in Richtung Borsteler Landstraße, als er in Richtung Fahrbahnmitte von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Im Bereich der Unfallstelle befindet sich in der Mitte der Fahrbahn eine Verkehrsinsel, auf welcher der Baum steht. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich außerdem erste Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Mannes. Durch Kollegen der Polizei Bremen wurde ein freiwilliger Alcotest bei dem Mann durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann wurde angeordnet. Weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein des Mannes einbehalten. Aufgrund der starken Beschädigungen musste das Unfallauto abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße zeitweise gesperrt. Neben der Polizei Achim und dem Rettungsdienst war zudem die Freiwillige Feuerwehr vor Ort eingesetzt.

Mögliche Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 an die Polizei in Achim zu wenden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Langwedel. Zwischen Mittwoch und Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Moorberg". Die Täter gelangten gewaltsam durch ein Fenster in das Haus, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten unter anderem alkoholische Getränke. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 1000 Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, können sich unter der Rufnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden wenden.

Von der Straße abgekommen

Thedinghausen. Von der regennassen Landesstraße 156 kam ein 21 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend im Ortsteil Werder ab. Der junge Mann befuhr die Achimer Landstraße in Richtung Achim als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto geriet ins Schleudern, blieb im Straßengraben stehen und musste abgeschleppt werden. Der 21-Jährige und seine 20 Jahre alte Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt.

Landkreis Osterholz - keine Meldungen

